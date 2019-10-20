Дорожники устроили в Челябинске экологическое ЧП

В реку Миасс на территории Челябинска попали нефтепродукты. По словам горожан, маслянистое пятно в длину растянулось на сотни метров. В происшествии винят дорожников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятно появилось в воде в пятницу, 18 октября. В Министерстве экологии заявили, что нефтепродукты попали в реку через систему ливневой канализации. И пообещали разобраться, на чьем балансе находятся сети.

А глава хозяйственного партнёрства «Конгресс-холл» Виталий Передерий уже назвал виновных:

«Мы разбирались с этим. Приезжала целая комиссия, составлены соответствующие акты, – цитирует Передерия «74.ru». – На улице Свободы уложили асфальт. Прошёл дождь, и все остатки нефтепродуктов, которые были на асфальте, попали в дождевую канализацию, а дальше – в реку Миасс».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.10.19

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