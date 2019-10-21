Алейников доволен, Котова нет: чиновники и дорожники отчитались об уборке улиц в Челябинске

Вице-мэр Челябинска Владимир Алейников остался доволен тем, как в выходные убирали улицы от снега и наледи. Чего не скажешь о врио главы города Наталье Котовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два дня в Челябинске выпало 17 мм осадков. «Это половина месячной нормы осадков», – заявил Алейников. На самом деле норма осадков в октябре составляет 37 мм, а снегопад длился с 23:30 18 октября по 11:00.

«Работа по очистке дорог была организована удовлетворительно. Подсыпать начали вовремя, а вот по смету было небольшое отставание, но потом все вошли в график работы» – сообщил Алейников. И добавил: «Каким-то образом на количество ДТП погода не повлияла». Но уточил, почему его это удивило, раз дороги чистили вовремя.

Правда, врио главы города Наталя Котова придерживается другого мнения: она буквально устроила допрос дорожникам, пытаясь выяснить, во сколько началась уборка улиц от снега. Но добилась только того, что сыпать противогололедную смесь начали до начала снегопада.

«Шел снег, а вы пытались подождать, пока он закончится. В воскресенье на Ленина прилотковая часть была не очищена, на тротуарах лед», – заявила градоначальница.

Кроме того, оказалось, что со своей задачей не справились и дворники. А во многих дворах к очистке территории даже не приступали.

«Помогают только штрафы – значит, будем штрафовать», – пригрозила Котова, сообщив, что обратилась в ГИБДД с просьбой привлечь к административной ответственности подрядчиков, затянувших сроки уборки дорог и тротуаров. Административное дело уже возбуждено.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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