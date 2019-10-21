Интриги нет, но будет интересно: на пост мэра Челябинска заявились новые претенденты

В выборы главы Челябинска вмешались общественные активисты: документы на участие в конкурсе подал один из лидеров движения «Стоп ГОК!» Василий Московец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент на кресло челябинского мэра претендуют 11 человек. Сегодня вместе с врио градоначальника Натальей Котовой документы в конкурсную комиссию подали инженер-сметчик ООО СК «Урал-строй» Александр Агарков и юрист Василий Московец.

Наталья Котова, объясняя участие в конкурсе, заявила, что хотела бы продолжить то, что делала последние 4 месяца.

Василий Московец объявил сбор предложений в народную программу развития города: «Трехметровые заборы вдоль улиц, засыпку всего и вся химреагентами и повсеместную вырубку деревьев не предлагать, – уточнил он. – С этим и без нас команда Котовой великолепно справляется».

Челябинск, Светлана Намская

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