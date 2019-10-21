Под Челябинском столкнулись два мусоровоза, погибли люди

В районе мусорного полигона Полетаево, на который вывозят отходы Челябинска, столкнулись два мусоровоза. Есть погибшие.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД области, ДТП произошло сегодня в 10:40.
24-летний водитель МАЗа не вписался в поворот, выехал на полсу встречного движения и столкнулся с автомобилем КАМАЗ, шедшем в противоположном направлении. 32-летний водитель КАМАЗа и 52-летний пассажир МАЗа скончались на месте происшествия. Водитль МАЗа госпитализирован.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 21.10.19
Путин сменил главу Совета по правам человека. / «Давайте сделаем серьезный рывок»: сенаторы предложили Минфину в два раза увеличить финансирование регионов. / Чиновники собираются уговорить челябинцев спрятаться за высоким забором. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube