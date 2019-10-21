Под Челябинском столкнулись два мусоровоза, погибли люди

В районе мусорного полигона Полетаево, на который вывозят отходы Челябинска, столкнулись два мусоровоза. Есть погибшие.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД области, ДТП произошло сегодня в 10:40.

24-летний водитель МАЗа не вписался в поворот, выехал на полсу встречного движения и столкнулся с автомобилем КАМАЗ, шедшем в противоположном направлении. 32-летний водитель КАМАЗа и 52-летний пассажир МАЗа скончались на месте происшествия. Водитль МАЗа госпитализирован.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.10.19

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