Часть Ленинского района Челябинска осталась без отопления

В Ленинском районе Челябинска произошла авария на теплотрассе. Без отопления остались дома на улицах Гагарина, Гончаренко, Дзержинского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, школы и детские сады работают в обычном режиме.

Причина аварии пока не установлена.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.10.19

Число претендентов на пост мэра Челябинска увеличилось вдвое. / В СПЧ попали директор медиахолдинга «Россия сегодня» и уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. / Под Челябинском столкнулись два мусоровоза, погибли люди. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»