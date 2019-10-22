Конец октября обещает быть теплым и мокрым

Конец октября на Южном Урале обещает быть относительно теплым – дневные температуры будут колебаться в плюсовых пределах, а к выходным могут подняться до +13 – +14 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня днем воздух в отдельных районах Челябинской области прогреется до +10. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, к концу недели даже на севере региона температура может подниматься выше этой отметки, а на востоке – до +14.

При этом, практически все время будут идти дожди. В последних числах октября прогнозируются сильные осадки при положительной температуре воздухе, а в первый день ноября ожидается резкое похолодание (в отдельных районах до -7) и снег.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.19

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