В Челябинске без отопления и горячей воды остались 20 тысяч человек

Без отопления и горячей воды остались 20 тысяч челябинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, минувшей ночью в результате несанкционированного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе D-700 мм произошел гидравлический удар в системе теплоснабжения Ленинского района.

«По состоянию на 9:15 сегодня, 22 октября, отключены 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома с количеством проживающих 20 тысяч человек, а также 17 социально значимых объектов. Больницы, детские сады и школы, не смотря на отключение, работают в обычном режиме, на данный момент температура в зданиях соответствует СанПиН.

Информация о пострадавших в результате повреждения теплотрассы не поступала. На месте работают специалисты РСЧС и ЦУКСа.

В районной администрации создан оперативный штаб по вопросам ликвидации аварийной ситуации, в котором принимает участие ВРИП Главы города Челябинска Наталья Котова. По всем вопросам жители могут обращаться в Администрацию Ленинского района по телефону 253-23-05, а также на «горячую линию» 263-34-44.

С 9-00 часов производятся пробные запуски системы, просьба жителям, по возможности, внимательней отнестись к внутриквартирному оборудованию. Запуск производится в присутствии специалистов «УСТЭК-Челябинск». По их данным, температурный режим в помещениях сохраняется до суток.

Отметим, что все объекты компании «УСТЭК-Челябинск» застрахованы, поэтому, если вследствие аварийной ситуации жилью челябинцев или общедомовому имуществу нанесен ущерб, он будет в обязательном порядке возмещен. Памятку о действиях, которые необходимо выполнить в случае возникновения страхового события, доведут до горожан в ближайшее время» – сообщили в администрации города.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.19

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