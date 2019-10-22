Суд обязал южноуральский парламент разобраться с депутатом, «забывшим» об иностранных активах

Законодательному собранию Челябинской области придется вновь разбираться с одним из своих депутатов, «забывшим» сообщить об иностранных активах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, в апелляционной инстанции рассмотрено административное дело по иску прокурора Челябинской области, поданному в защиту интересов РФ, к региональному парламенту.

Истец просил признать незаконным бездействие ответчика после выявления нарушений законодательства о противодействии коррупции и досрочно прекратить полномочия депутата Янова в связи тем, что он грубым образом нарушил антикоррупционное законодательство, предоставив недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В прокуратуре утверждают, что Янов и его супруга являются соучредителями иностранной коммерческой организации, что нарушает законодательство РФ.

Напомним, в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что Николай Янов владеет фирмой, зарегистрированной в Чехии. Между тем, в декларациях о доходах за предыдущие три года он заявлял, что счетов и имущества за рубежом у него нет.

Прокурор направил в Законодательное собрание Челябинской области информацию о необходимости проверки достоверности сведений о доходах депутата. Однако в парламенте ограничились лишь устным опросом Янова. В ходе него депутат заявил, что переоформил свою долю в иностранной фирме на дочь еще в 2014 году. На этом «проверка» и закончилась.

Такая снисходительность не устроила надзорное ведомство, поэтому был подан иск в суд. Адвокат Янова предоставил суду документ, свидетельствующий о том, что компания в Чехии, учредителем которой он является, не работает. Многочисленные же поездки депутата в эту центрально-европейскую страну объяснил исключительно туристскими целями. Судью подобное объяснение устроило, и в исковых требованиях прокуратуре отказали.

Сегодня это решение изменили:

«Суд апелляционной инстанции частично изменил решение Центрального районного суда Челябинска от 13 мая 2019 года, которым исковые требования оставлены без удовлетворения. Областной суд признал незаконным решение комиссии Законодательного Собрания Челябинской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера о неустановлении факта участия Янова в деятельности иностранного хозяйствующего субъекта в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты ЗСО Челябинской области. Также возложил обязанность на комиссию повторно в установленном порядке и сроки провести проверку полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом. В остальной части это же решение оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора Челябинской области – без удовлетворения», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.10.19

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