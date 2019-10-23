На Урале во время ремонта канализации погиб человек

В Южноуральске во время ремонта канализационных сетей погиб рабочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне на территории арматурно-изоляторного завода. 45-летний мужчина монтировал труду внутри траншеи, когда на него обвалился грунт. Рабочий погиб под завалом.

По данному факту следственные органы начали проверку.

Южноуральск, Павел Зварзин

Южноуральск. Другие новости 22.10.19

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