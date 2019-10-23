На въезде в Челябинск лесовоз врезался в столб

На въезде в Челябинск лесовоз врезался в столб, водитель от полученных травм водитель скончался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня утром на Свердловском тракте недалеко от поста ГАИ со стороны Екатеринбурга.

По словам очевидцев, лесовоз ехал довольно быстро и неожиданно начал «петлять», вылетел на обочину и врезался в опору освещения. От удара из кузова посыпались бревна, которые задели несколько автомобилей, двигавшихся сзади. Люди не пострадали.

По предварительной версии, водитель лесовоза уснул за рулем. На въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга образовалась огромная пробка.

Челябинск, Ульяна Белкина

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