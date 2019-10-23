Пятеро южноуральцев задохнулись в собственном доме, среди погибших ребенок

В Челябинской области семь человек отравились угарным газом, пятеро из них погибли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня утром в поселке Роза Коркинского района. В частном доме находились семья из пяти человек и два гостя. Среди погибших – 13-летний ребенок. Двое выживших госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным администрации Коркинского района, семья, которой принадлежит дом, считалась неблагополучной.

По факту гибели 5 человек началась доследственная проверка.

Коркино, Павел Зварзин

Коркино. Другие новости 23.10.19

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