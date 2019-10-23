По факту смерти пяти человек в поселке Роза возбуждено уголовное дело

По факту смерти пяти человек в Коркинском районе возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в одном из домов поселка Роза обнаружили пять трупов, в том числе, 10-летнего мальчика. Двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

«В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти местных жителей, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По предварительным данным, причиной смерти местных жителей является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки системы отопления.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. На место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления Степан Шульга для организации работы оперативно-следственной группы, в которую входят следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, сотрудники правоохранительных органов», – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области.

В доме жили пять человек: хозяйка, ее дочь, 10-летний внук и сын с женой. Накануне вечером в гости к сыну хозяйки пришел приятель с подругой. Скорую помощь около 9 часов утра вызвал сын хозяйки, его жена тоже осталась жива.

Пятеро остальных, скорее всего, погибли еще вчера вечером, так как одежда и расположение тел на момент обнаружения указывает на то, что спать они не ложились.

Коркино, Павел Зварзин

Коркино. Другие новости 23.10.19

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