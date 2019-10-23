В Челябинск завезли колбасу с вирусом африканской чумы

В Челябинск завезли вареную колбасу с вирусом африканской чумы.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, из Калужской области была получена информация, что в адрес предприятия ООО «Южурал-Торг» (Челябинск) поступила колбаса вареная «Бутербродная» (производитель АО «Итера»), изготовленная из сырья, в котором было выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). Анализы, проведенные в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория и в ФГБУ «ВНИИЗЖ», наличие вируса в колбасе подтвердили.

Как выяснилось, партия, изготовленная АО «Итера» (город Балабаново Бобровского района Калужской области), общим объемом около 286 кг поступила в Челябинскую область 11 октября.

«На момент поступления информации фактически продукция на складе отсутствовала по причине списания продукции через инвентаризацию в ФГИС «Меркурий». Большая вероятность, что продукция находится в торговых точках ООО «Южурал-Торг», зарегистрированных в системе «Цербер», которых 136.

Сотрудниками управления Россельхознадзора и управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области предпринимаются срочные меры по выявлению остатков данной продукции, – сообщили в ведомстве. – Предприятию ООО «Южурал-Торг» вручено предписание.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области совместно с сотрудниками управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области проводят мероприятия по недопущению заноса и распространения вируса АЧС на территории Челябинской области».

Южноуральцев просят быть внимательными. И сообщать о наличии в торговых точках продукции, изготовленной АО «Итера», на горячую линию управления Россельхознадзора по Челябинской области по телефонам: 8-351-265-38-74, 8-351-737-14-83 или на электронную почту vetnadzor_chel@mail.ru.

В ведомстве напоминают, что АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней.

Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, калом, выделениями из носа, глаз и так далее. Здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также через корма (особенно через пищевые отходы, содержащие остатки продуктов убоя от зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных. Для жизни и здоровья людей опасности АЧС не представляет. Употреблять в пищу зараженную свинину безопасно, однако в таком случае человек будет являться механическим переносчиком данного вируса, что будет представлять опасность распространения вируса АЧС среди свиней.

Челябинск, Павел Зварзин

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