Южноуральский вице-губернатор попал в ДТП

Бывший спикер Челябинской городской Думы, а ныне вице-губернатор Станислав Мошаров попал ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром. BMW Мошарова двигался по проспекту Ленина в сторону площади Революции и, не доезжая до Свердловского проспекта, столкнулся с впереди идущей легковушкой.

По всей видимости, чиновник не соблюдал дистанцию, предполагает Znak и цитирует очевидца:

«Мошаров был за рулем сам. Никто не пострадал, но ДТП обидное – на ровном месте. Вот что значит, с непривычки садиться за руль».

Челябинск, Павел Зварзн

Челябинск. Другие новости 23.10.19

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