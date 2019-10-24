В Златоусте определились с новым градоначальником

Городское собрание Златоуста определилось с градоначальником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 100% депутатов, присутствовавших сегодня на сессии, поддержали кандидатуру экс-вице-мэра Максима Пекарского.

Новоизбранный 47-летний мэр начинал карьеру в правоохранительных органах, потом работал в ТД «Урал», в 2014 году перешел в мэрию, где до декабря 2018 года занимал пост вице-мэра – начальника управления муниципальной милиции. Из-за конфликта с главой города Жилиным ушел из администрации и в течение 2019 года работал в компании по производству семечек «Смарт».

Златоуст, Ольга Арсентьева

Златоуст. Другие новости 24.10.19

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