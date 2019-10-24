В густонаселенном районе Челябинска «рванул» водопровод

В Челябинске произошла крупная коммунальная авария – на этот раз на северо-западе города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», прорвало водопровод на пересечении улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинска. Фонтан, бивший из-под земли, достигал в высоту нескольких метров.
На место выехали сотрудники коммунальных служб.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 24.10.19
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