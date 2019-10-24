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Четверг, 24 октября 2019, 16:29 мск

Новости Челябинск

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В густонаселенном районе Челябинска «рванул» водопровод

В Челябинске произошла крупная коммунальная авария – на этот раз на северо-западе города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прорвало водопровод на пересечении улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинска. Фонтан, бивший из-под земли, достигал в высоту нескольких метров.

На место выехали сотрудники коммунальных служб.

Челябинск, Павел Зварзин

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