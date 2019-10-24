Добывать деньги должен каждый: дефицит южноуральского бюджета на 2020 год составит 22 млрд

В Челябинской области утвердили бюджет на 2020 год. Дефицит составит 22 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собственные доходы бюджета сократятся на 2,3% к первоначальному варианту текущего года и составят 139,6 млрд рублей. Свыше 40% от этой суммы составят поступления налога на прибыль, более трети доходов в бюджет поступит с налога на доходы физических лиц, 9% – налог на имущество.

Отметим, что с текущего года регион не получает налог на движимое имущество – выпадающие доходы составили 5 млрд рублей. Это пытались компенсировать отдельными видами акцизов, но около 3,8 млрд остались не покрыты. Эту сумму область не получить и в 2020 году.

Из федерального бюджета область планирует получить 35,4 млрд рублей. Таким образом доходная часть регионального бюджета рассчитана в сумме 175,4 млрд рублей.

Расходная часть превышает доходную на 22 млрд рублей: общий объем бюджетных расходов в следующем году составит 197,4 млрд рублей.

На 10% планируется увеличить расходы на образования и за счет дополнительных средств начать программу «Земский учитель», подразумевающую выплату подъемных (1 млн рублей) тем, кто поедет в сельские школы, а также включение молочных продуктов в ежедневный рацион младших школьников.

Расходы на здравоохранение вырастут на 18%. В этой сфере в очередной раз обещают закупать современное оборудование, обеспечивать медиков жильем и отправлять их на обучение за границу и в лучшие клиники России. Из нового: планируется провести дополнительную вакцинацию подростков в целях профилактики онкологических заболеваний, а также увеличить число бюджетных мест в медучилищах – дефицит кадров собираются закрыть за счет фельдшеров и медсестер.

В полтора раза вырастет финансирование на дорожные работы, на 27% увеличатся вложения в жилищно-коммунальное хозяйство. В 2,5 раза увеличатся расходы на решение экологических проблем и повышение качества окружающей среды.

Губернатор Алексей Текслер напомнил, что федеральный бюджет будет давать дополнительные средства в только в том случае, если регион будет успевать готовить и реализовывать проекты. «Перед каждым из вас стоит задача привлечения дополнительных средств из федерального бюджета, в целях компенсации в том числе того дефицита, о котором шла речь. К внешним заимствованиям будем подходить аккуратно, только после исчерпания всех других источников, я за это с вас, коллеги, буду спрашивать», – предупредил глава области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.10.19

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