Признаки приближения опасности. Гороскоп РИА «Новый День» на ноябрь 2019

В ноябре Солнце в первые две декады будет находиться в знаке Скорпиона, а 22 числа перейдёт к Стрельцу. Меркурий в течение всего месяца будет оставаться у Скорпиона, только 21 ноября вернётся к движению в прямом направлении. Венера начнёт месяц у Скорпиона, затем 2 числа перейдёт к Стрельцу, а 26 ноября уйдёт к Козерогу. Марс до 19 ноября будет находиться в Весах, а потом отправится к Скорпиону.

Солнце, находясь у Скорпиона, будет пробуждать в людях властность, требовательность, нетерпеливость, склонность к агрессивному поведению и эмоциональной разрядке. В то же время оно воодушевит на трудовые подвиги, воздействуя на амбиции, стремление подтвердить свою значимость и способности. Солнце будет подталкивать к активности, чтобы утвердить свою точку зрения, подтвердить своё место в иерархии, либо подняться на ступень выше. Перейдя к Стрельцу, Солнце будет стимулировать совместную деятельность людей, усиливать стремление помогать друг другу, а также подстёгивать интерес к новому, из-за чего у людей возникнет тяга к знаниям и общению.

Меркурий у Скорпиона пробуждает в людях любопытство и подозрительность. Люди становятся критичными, иногда даже слишком, с ними становится трудно общаться, разговор легко перерастает в конфликт. Период благоприятен для исследований, подробного изучения каких-либо обстоятельств, тщательного поиска ответов на вопросы, и малопригоден для ведения важных переговоров.

Венера в Скорпионе остаётся эмоциональной и напряжённой в отношениях. В этот период она ощущает острую заинтересованность в партнёре, ни на секунду не может отвлечься, и на любое действие бурно реагирует любовью, ненавистью, ревностью. Под влиянием эмоций её действия могут быть неадекватны: она легко может причинить зло, желая добра, и добро, желая зла. Поэтому её партнёру придётся за ней следить так же тщательно, как следит она.

В то же время этот период может оказаться благоприятным для восстановления старых связей, но только если есть причина для совместной конструктивной деятельности. Затем качества Венеры преобразятся в простоту и открытость Стрельца. Откровенность, бескорыстие, дружественность – плохо то, что они не всегда проявляются адекватно. Стрелец не особенно заботится об этом, и люди могут попасть в неприятную ситуацию. Венера в Козероге предпочитает практичность удовольствию, настраивает людей на деловое общение, она серьёзна и ответственна. Венера помогает людям выявлять в окружающем мире то, что для них полезно и ценно. Соглашения и договоры, заключённые в это время, отличаются проработанностью деталей и в дальнейшем – точностью исполнения. Отношения, возникающие в этот период, характеризуются сдержанной романтичностью. Предпочтение оказывается людям, зарекомендовавшим себя в работе, имеющим очевидные признаки успеха.

Марс в Весах настраивает людей на коллективные действия, причём, каждый стремится использовать чужие возможности для достижения своих целей. При разумном подходе это даёт совместную деятельность, полезную для всех участников, в противном случае приводит к скандалам и может обернуться провалом всей работы. При переходе Марса к Скорпиону, у людей усиливается тревожность, в окружающем мире они стремятся обнаружить признаки приближения опасности, чтобы заранее приготовиться к противостоянию. Происходит мобилизация внутренних ресурсов, люди готовы действовать немедленно и в полную силу, не считаясь со временем и своими реальными возможностями. Это состояние может спровоцировать ненужную деятельность, поскольку в это время люди склонны к риску, авантюрам – либо ошибочно принимая ситуацию за угрожающую, либо чтобы реализовать свою готовность к экстремальным действиям. Поэтому, лучше чтобы у них на этот период была достаточная загруженность действительно полезными делами.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в ноябре будет формироваться в основном гармоничными аспектами, и гороскоп в профессиональном плане выглядит благоприятным. При этом вторая половина месяца будет лучше, поскольку в этот период образуется значительное число гармоничных аспектов планет, особенно Юпитера.

Прогноз по основной деятельности положительный, за исключением промежутка в середине: 11 – 12 и 16 – 18 ноября. В обоих случаях на Овнов будет негативно влиять Марс, подталкивая к агрессивным или поспешным действиям. Не рекомендуется в эти моменты принимать важные решения. Также желательно избегать конфликтов. На этот же период гороскоп даёт негативный прогноз по продвижению в карьере, и отрицательно оценивает самостоятельную деятельность. С 22 числа наступит наилучшее время для работы.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти такой же: негативно оценивается промежуток 16 – 18 ноября. Остальное время для профессиональной деятельности благоприятно, а наилучшие условия возникнут с 22 ноября. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности возникнут, наоборот, в начале и конце месяца: 1 – 5 и 28 – 30 ноября. В эти дни Овны испытают отрицательное воздействие Венеры и Меркурия. Периоды не подходят для принятия важных решений и осуществления крупных расходов. Также возможно получение неприятной информации. Прогноз по финансам положительный на весь месяц.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, сложности ожидаются 1 – 2, 14 – 16, 28 – 29 ноября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни с 11 ноября преимущественно отрицательный. Материальное положение неустойчивое, затруднения возможны 3 – 5, 25 – 26 и 29 – 30 ноября.

У Овнов-женщин напряжённые аспекты сыграют более заметную роль, чем у мужчин, особенно в третьей декаде, поэтому на этот промежуток гороскоп не рекомендует заниматься одиночной работой и самостоятельно принимать решения. Кроме того, с 10 ноября наступит неблагоприятное время для коллективной деятельности.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный на первую декаду, до 10 числа, и преимущественно негативный на остальное время. Особенно трудным окажется конец месяца, период 24 – 30 ноября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже большей частью неудовлетворительный. В течение месяца Овны регулярно будут сталкиваться с затруднениями, а с 24 ноября условия для работы ещё и ухудшатся.

Гороскоп положительно оценивает взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Не считая промежутка 1 – 2 ноября, у Овнов возникнут все условия дл успешной работы. Гармоничный аспект Урана с Юпитером благоприятно влияет на расширение сферы деловых интересов, и помогает продвигаться в новые сферы деятельности. Возможны необычные благоприятные события, положительно оцениваются возможности установления новых деловых отношений.

Подходящее время для командировок.

Прогноз по финансовой деятельности тоже благоприятен на весь месяц, за исключением 1 – 2 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими до 20 ноября преимущественно благополучные, а далее неудовлетворительные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на 1 – 2 и 24 – 30 ноября неблагоприятный, а на остальные дни положительный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

В первой декаде ноября у Овнов-мужчин гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными деловыми партнёрами, финансовую деятельность и основную работу (кроме 10 числа). Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 6 ноября характеризуется негативно.

У Овнов-женщин в основной работе затруднения возникнут 10 ноября. Сотрудничество с местными деловыми партнёрам будет идти неустойчиво, сложности ожидаются 3 – 4, 6 – 7 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности на 1 – 2 ноября отрицательный, а на остальные дни положительный.

Во второй декаде у Овнов-мужчин прогноз по основной деятельности негативный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности возникнут 16 – 18 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности положительный.

У Овнов-женщин также полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется преимущественно отрицательно.

В третьей декаде у Овнов-мужчин полностью положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами, основная деятельность и сфера финансов. В основной работе трудности возникнут 21 – 23 и 31 октября. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 28 – 30 ноября.

У Овнов-женщин в третьей декаде полностью благоприятный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная деятельность и взаимодействие с местными деловыми партнёрами, за исключением 21 – 23 ноября, оценивается как неудачное.

Телец

У Тельцов-мужчин в астрологическом фоне ноября в первые две декады преобладает влияние гармоничных аспектов планет, а в третьей – напряжённых. Месяц будет не очень успешным в плане результатов, хотя при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами в середине ноября возможно существенное продвижение. Гармоничный аспект Урана с Юпитером указывает на возможности расширения сферы деловых интересов, обновление своей деятельности, открытие новых перспектив. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки. Но промежутки 1 – 3, 22 – 23 и 28 – 30 ноября для работы непригодны.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами одинаковый. В первые две декады работа будет идти неустойчиво, затруднения ожидаются 1 – 2, 10 – 13, 18 – 20 ноября, а прогноз по третьей декаде полностью негативный, никакая деятельность не рекомендуется. Напряжённые аспекты Сатурна, Юпитера и Марса помешают Тельцам продвинуться в работе. В третьей декаде Тельцы должны будут принимать преимущественно самостоятельные решения, так как коллективная деятельность характеризуется негативно. Однако не рекомендуется в этот момент прилагать усилия к продвижению в карьере.

Прогноз по финансовой деятельности до 19 ноября положительный, а на остальные дни месяца негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный на промежуток 7 – 15 ноября. Материальное положение характеризуется как неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин в гороскопе много напряжённых аспектов Марса. Поэтому ожидается, что месяц получится нервным, с большим количеством напряжённых моментов, решения будут приниматься торопливо, на ходу, также не исключается повышенное напряжение в отношениях с окружающими. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в основном неблагоприятный. Наилучший для работы промежуток возникнет 17 – 27 ноября, а до этого и после него, Тельцы будут испытывать разнообразные затруднения. Неблагоприятными для работы, по гороскопу, будут 7 – 11, 14 – 15, 25 – 26, 28 – 30 ноября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами на первые две декады относительно благоприятный (5 – 6, 10 – 11, 17 – 18 ноября ожидаются незначительные трудности, рекомендуется отложить принятие решения), а на третью полностью негативный. С 21 ноября любые деловые контакты нежелательны.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами 1 – 2, 22 – 23 и 27 – 28 окажется неудачным: эти моменты не подходят для быстрых решений и риска. Также в это время могут возникнуть затруднения с руководством (желательно избегать общения).

Финансовая деятельность будет идти неустойчиво, сложности будут возникать регулярно: 7 – 11, 14 – 15, 25 – 26, 29 – 30 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими с 3 по 22 ноября благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный с 16 ноября. Материальное положение благополучное, но сложности ожидаются 3, 14 – 16, 26 – 28, 30 ноября.

В первой декаде ноября у Тельцов-мужчин в основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 1 – 2 и 10 ноября, а при работе с далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 1 – 3 ноября. Прогноз по финансам положительный.

У Тельцов-женщин прогноз по основной работе и сфере финансов до 6 ноября благоприятный, а далее негативный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 5 – 6 и 10 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами, за исключением 1 – 3 ноября, положительный.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный, а по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности (кроме 19 числа) положительный.

У Тельцов-женщин в основной работе затруднения возникнут 11 и 14 – 15 ноября. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами некоторые сложности ожидаются 17 – 18 ноября. Для работы с финансами подходит промежуток с 16 ноября. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами, за исключением 28 – 30 ноября, благоприятный.

У Тельцов-женщин прогноз по основной работе, финансовой деятельности, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный.

Близнецы

Ноябрь у Близнецов-мужчин для профессиональной деятельности не подходит. Негативные аспекты Плутона с Венерой, Ураном и Нептуном, а также Урана с Луной перекрывают все возможности для успешной деятельности в какой-либо сфере. Гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз для коллективной и одиночной деятельности Близнецов, а также для их продвижения в карьере. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей полностью отрицательный. Период не подходит для начала новых проектов или развития уже существующих, значительных изменений в работе, обновления технологий, оборудования и т.д. Прогнозируются напряжённые отношения с коллегами и руководством.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами на первую декаду положительный, а затем, с 12 числа, ситуация испортится, и Близнецы постоянно будут сталкиваться с помехами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается как полностью неудачное. Соответственно, рекомендуется работу в этом направлении приостановить, командировки, поездки перенести на более поздние сроки.

Прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением промежутков 15 – 16 и 25 – 27 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин прогноз по профессиональной деятельности преимущественно неблагоприятный. Астрологический фон будет состоять в основном из негармоничных аспектов Марса, Плутона с Ураном и Нептуном, Юпитера с Меркурием. В окружающем пространстве будут происходить неблагоприятные изменения, из-за чего Близнецы окажутся подвержены влиянию Марса, будут испытывать нетерпение и проявлять агрессию. Основная профессиональная деятельность характеризуется как полностью неудачная, особенно сложной окажется третья декада. Рекомендуется снизить деловую активность, не начинать нового дела, не принимать на себя ответственность.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами до 18 ноября преимущественно благоприятный. Гармоничные аспекты Юпитера будут способствовать расширению сферы деловых интересов и продвижению в работе. Затем ситуация резко ухудшится, Юпитер станет негативным, и с 20 числа никакая успешная работа окажется невозможной. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный. Обстоятельства, не контролируемые Близнецами, не позволят им достичь сколько-нибудь значительного успеха, зато резко увеличится риск ошибки. Не рекомендуется установление новых контактов, командировки.

Прогноз по сфере финансов также полностью отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение в первой половине месяца в основном благополучное, а с 16 ноября – преимущественно неудовлетворительное.

В первой декаде ноября у Близнецов-мужчин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Основная работа и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются негативно.

У Близнецов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов полностью негативный, а по работе с местными деловыми партнёрами – преимущественно благоприятный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин прогноз по основной работе, взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный. В финансовой деятельности сложности ожидаются 15 – 16 ноября.

У Близнецов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам негативный, а для работы с местными деловыми партнёрами – положительный, кроме 18 – 20 ноября.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин остаётся отрицательным прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 25 – 27 ноября.

У Близнецов-женщин полностью отрицательно характеризуются основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, сфера финансов.

Рак

У Раков-мужчин прогноз на ноябрь в профессиональном плане в основном неблагоприятный. В астрологическом фоне главную роль будут играть негативные аспекты ближних планет и аспект Сатурна с Нептуном. Поэтому гороскоп отрицательно оценивает и коллективную, и одиночную деятельность Раков. Также до 19 числа этот период неблагоприятен для продвижения в карьере. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей полностью отрицательный на первые две декады, и частично негативный на третью декаду. С 21 ноября ситуация несколько улучшится, но затруднения всё-таки возникнут – в промежутки 24 – 26 и 28 – 30 ноября.

В этом месяце желательно снизить деловую активность. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется лучше. Здесь заметные сложности ожидаются только в конце месяца, 25 – 30 ноября. В остальное время не слишком большие сложности возникнут 3, 8 – 9 и 18 – 19 ноября.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный до 19 числа и положительный далее до конца месяца. В этот момент возможны некие благоприятные (внешние) изменения, которые окажут стимулирующее влияние на Раков.

Для финансовой деятельности тоже не походят первые две декады, и, кроме того, в третьей не рекомендуется принимать финансовое решение в промежуток 27 – 29 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 28 – 30 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Раков-женщин период для работы неподходящий: астрологический фон в значительной мере будет сформирован негативными аспектами Сатурна с Ураном, Нептуном, Солнцем, Марсом, а также в нём будет присутствовать большое количество напряжённых аспектов ближних планет. Гороскоп даёт негативный прогноз для коллективной и, особенно, одиночной деятельности Раков. Только 14 – 15 и 27 ноября, в силу воздействия гармоничных аспектов Венеры и Солнца, Раки смогут удачно применить свои деловые качества. Прогноз по основной работе практически полностью отрицательный (хотя с и плавным улучшением к концу месяца). Рекомендуется снизить деловую активность, избегать конфликтов с коллегами, не принимать на себя ответственность.

Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами такой же. И во всех трёх случаях благоприятными обозначены промежутки 14 – 15 и 27 ноября. В остальные дни ничего важного лучше не предпринимать. Финансовая деятельность в первой половине ноября будет проходить с затруднениями (кроме 1 и 2 числа), а с 14 ноября ситуация резко улучшится. Всю вторую половину ноября гороскоп оценивает как очень удачную в финансовом плане. Соответственно, рекомендуется важные финансовые решения принимать во второй половине месяца, особенно в третьей декаде.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, особенно с 14 ноября.

В первой декаде ноября у Раков-мужчин прогноз по основной работе, взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам полностью отрицательный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие затруднения ожидаются 8 – 9 ноября.

У Раков-женщин прогноз по основной работе, взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 3 – 6 ноября.

Во второй декаде у Раков-мужчин преимущественно положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и финансам негативный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами наладится с 19 ноября.

У Раков-женщин, за исключением 14 – 15 ноября, негативный прогноз по основной работе и по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам положительный, не считая промежутка 12 – 13 ноября.

В третьей декаде у Раков-мужчин в основной работе затруднения ожидаются 24 – 26 и 28 – 30 ноября. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток 21 – 23 ноября. Для решения финансовых вопросов непригоден промежуток 27 – 29 ноября. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами в основном положительный.

У Раков-женщин гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз по сфере финансов. Остальная деятельность, за исключением 27 ноября, оценивается негативно.

Лев

У Львов-мужчин астрологическая ситуация в ноябре в профессиональном плане неблагоприятная. Астрологический фон сформируют негативные аспекты Сатурна с Ураном и Нептуном, Плутона, а также Солнца и ближних планет. Гороскоп негативно оценивает коллективную и одиночную деятельность Львов. Период не подходит для серьёзной деловой активности, хотя остаются шансы на продвижение в карьере. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно негативный. Положительно оцениваются только промежутки 1 – 4, 22 – 23 и 28 – 30 ноября, когда гармоничные аспекты на время создадут благоприятную ситуацию, и Львы смогут проявить свои деловые качества. В остальные дни лучше ничего важного не предпринимать. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами такой же.

Период не подходит для расширения сферы деловых интересов, установления новых профессиональных отношений, начала новых проектов. Не рекомендуются командировки, деловые визиты, обращения в официальные органы и юридические организации. Прогноз по финансовой деятельности преимущественно благоприятный. Затруднения ожидаются 11 – 12, 19 – 20 и 24 – 30 ноября (особенно 28 – 30 ноября).

Рекомендуется финансовые вопросы решить до 24 числа. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, но сложности возникнут 11 – 12, 19 – 20, 24 – 26, 28 – 30 ноября.

У Львов-женщин ноябрь в профессиональном плане неблагоприятен. Астрологический фон сформируется из напряжённых аспектов Нептуна с Венерой, Марсом, Сатурном, а также ближних планет, в основном Меркурия. Гороскоп указывает на нежелательность проявления инициативы и самостоятельного принятия решений. Также прогноз по одиночной самостоятельной деятельности в основном отрицательный. Львам лучше ограничиться коллективной работой.

Возможности карьерного роста тоже скудны. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей отрицательный. Положительно характеризуются только промежутки 1 – 2, 8 – 9, 27 – 28 ноября, но это будут лишь разовые удачные решения или действия, без продолжения. Месяц в целом не подходит для начала нового проекта, крупных преобразований на работе, обновления производства.

Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами такой же. Гороскоп отрицательно характеризует возможности для совместной деятельности, попытки расширения сферы деловых интересов, командировки, деловые визиты, обращения в официальные органы и юридические организации.

Прогноз по финансовой сфере полностью отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на промежуток 10 – 25 ноября положительный, а до и после него – негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде ноября у Львов-мужчин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами с 5 числа. Прогноз по финансовой деятельности положительный.

У Львов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный, за исключением 1 – 2 и 8 – 9 ноября. Прогноз по финансам полностью отрицательный.

Во второй декаде у Львов-мужчин полностью негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности затруднения ожидаются 11 – 12 и 19 – 20 ноября.

У Львов-женщин прогноз по финансам полностью негативный, а по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами – преимущественно негативный.

В третьей декаде у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный до 28 ноября, и положительный на последние три дня месяца. Финансовая деятельность оценивается отрицательно.

У Львов-женщин прогноз по основной работе и сфере финансов отрицательный полностью, а по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами – отрицательный преимущественно.

Дева

У Дев-мужчин прогноз на ноябрь в профессиональном плане благоприятный. Астрологический фон состоит из множества гармоничных аспектов ближних и дальних планет и немногочисленных краткодействующих напряжённых аспектов. Гороскоп указывает на успешность, как коллективных, так и одиночных действий Дев (с небольшим преимуществом для коллективных), особенно в третьей декаде. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно благоприятный. Особенно положительно характеризуются промежутки 1 – 7 и 20 – 25 ноября. Гармоничные аспекты Юпитера и Меркурия, действующие в эти дни, обеспечат Девам необходимые условия для успешной работы с коллегами и партнёрами. Не рекомендуется работать в выходные 16 – 17 ноября. Кроме того, затруднения возникнут 28 – 30 ноября. В этот момент нежелательно принимать самостоятельное решение, брать на себя ответственность.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти такой же, но наилучшим для работы будет промежуток 1 – 7 ноября, а в период с 16 ноября Дев ожидают в основном всякие сложности. Некоторые успехи возможны в промежуток 20 – 23 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный.

Небольшие затруднения ожидаются 1 и 19 ноября, а наилучший период для работы – третья декада. Прогноз по финансам такой же. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением 16 – 17, 25 – 30 ноября. Материальное положение благополучное, но 15 – 19 и 25 – 30 возникнут проблемы.

У Дев-женщин ситуация в ноябре будет неустойчивой. Астрологический фон сформируется только из коротких гармоничных и напряжённых аспектов, из-за чего ни одна тенденция не сможет развиться во что-то определённое. Поэтому положительные и отрицательные периоды идут вперемешку, перебивая влияние друг друга. Девы в ноябре не достигнут крупных успехов в работе, но также у них не будет значительных неудач.

Прогноз по выполнению основной работы для первой половины ноября скорей положительный, а во второй преимущество получат напряжённые аспекты, и затруднения, в связи с этим, ожидаются в промежутки 18 – 21, 24 – 26, 28 – 30 ноября. Кратковременные разовые успехи в этот период возможны 22 – 23 и 27 – 28 ноября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами можно считать положительным – в силу того, что напряжённые аспекты будут слишком короткими, чтобы на них сосредоточиваться, а гармоничные аспекты, хоть и слабые, но преобладают и по количеству, и по длительности. Ситуация с далёкими партнёрами скорей противоположная: небольшое преимущество имеют напряжённые аспекты. Рекомендуется отложить работу, по крайней мере, до 25 ноября.

Финансовая деятельность также будет успешной, хотя и с регулярными помехами. Но здесь чётко выделяется (в лучшую сторону) промежуток 22 – 30 ноября. В это время, по гороскопу, Девы достигнут наибольших успехов. Ситуация в доме, отношения с близкими 1 – 5, 22 – 23 и 27 ноября напряжённые, а в остальные дни благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на 14 – 21 ноября негативный, а на остальное время положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде ноября у Дев-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами. В финансовой деятельности и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие затруднения возникнут 1 ноября.

У Дев-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности преимущественно положительный, а по взаимодействию с далёкими партнёрами в основном отрицательный.

Во второй декаде у Дев-мужчин преимущественно негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность будут в целом успешными.

У Дев-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами преобладают затруднения (небольшие). Финансовая деятельность будет в основном успешной.

В третьей декаде у Дев-мужчин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы подходит промежуток до 28 ноября, а для работы с местными деловыми партнёрами – период 21 – 24 ноября.

У Дев-женщин полностью положительно оцениваются финансовая деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами станет успешным с 25 ноября. Прогноз по выполнению основной работы преимущественно отрицательный.

Весы

У Весов-мужчин в астрологическом фоне в ноябре напряжённые аспекты займут заметное место. В течение всего месяца на Весы будут влиять негативные аспекты Сатурна, которые помешают использовать способности и деловые качества для расширения сферы деловых интересов. Гороскоп негативно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Весов, рекомендуя ограничиться коллективной работой. По причине влияния Сатурна гороскоп отрицательно оценивает взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами.

В течение всего месяца не рекомендуются командировки, дальние поездки, период не подходит для ведения переговоров и заключения договоров. Весы должны избегать самостоятельных решений. Прогноз по основной работе в целом благоприятный, но есть два периода, в которые Весы столкнутся с существенными затруднениями: промежутки 15 – 19 и 28 – 30 ноября.

В первом случае ситуацию будут портить негативные аспекты Меркурия, перегружая Весы информацией и расстраивая взаимоотношения с коллегами и партнёрами, а во втором эпизоде негативный Юпитер создаст проблемы с руководством или вышестоящими инстанциями. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами почти такой же: отрицательно характеризуются промежутки 3 – 5, 15 – 19 и 29 – 30 ноября.

Финансовая деятельность будет идти успешно, но не рекомендуется принимать ответственные решения 15 и 29 – 30 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Весов-женщин тоже картину в ноябре будут портить негативные аспекты Сатурна с Нептуном, Меркурием и Марсом. До 24 ноября никакая самостоятельность в работе по этой причине им не рекомендуется.

Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной деятельности, и положительно оценивает коллективную работу. Также на этот промежуток он отрицательно характеризует взаимоотношения и деловые контакты с далёкими деловыми партнёрами: до 24 ноября нежелательны командировки, встречи, деловые переговоры, заключение договоров и соглашений, совместная деятельность. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный, но небольшие сложности возникнут 18 – 20 и 28 – 30 ноября. Эти промежутки не подходят для контактов с руководством, вышестоящими инстанциями, влиятельными людьми. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, за исключением конца месяца, 28 – 30 ноября. Здесь ожидаются сложности в отношениях с партнёрами, на эти дни лучше ничего ответственного не планировать. Желательно избегать юридических процедур и различного рода формальностей.

Прогноз по финансовой деятельности на период 3 – 17 ноября благоприятный, а с 18 числа и до конца месяца гороскоп категорически не рекомендует заниматься решением финансовых вопросов.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 24 ноября негативный, а затем благоприятный. Материальное положение оценивается положительно, за исключением конца месяца, промежутка 28 – 30 ноября.

В первой декаде ноября у Весов-мужчин положительно оцениваются основная работа и финансовая деятельность. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 3 – 5 ноября. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Весов-женщин положительно характеризуется основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В финансовой сфере затруднения ожидаются в промежуток до 6 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Весов-мужчин в основной работе затруднения возникнут 15 – 19 ноября. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются тоже 15 – 19 ноября. Для решения финансовых вопросов не подходит 15 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин в основной работе и сфере финансов неблагоприятным окажется промежуток 18 – 20 ноября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами негативный.

В третьей декаде у Весов-мужчин в основной работе негативно оценивается промежуток 28 – 30 ноября, а в сфере финансов и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – промежуток 29 – 30 ноября. Работа с далёкими деловыми партнёрами характеризуется отрицательно.

У Весов-женщин полностью негативный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 28 – 30 ноября. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами на 21 – 24 ноября характеризуется негативно, а далее положительно.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин в астрологическом фоне ноября заметным будет влияние аспекта Плутона с Нептуном. Из-за него Скорпионы столкнутся с вмешательством внешних факторов, обстоятельств непреодолимой силы, которые испортят им самостоятельную деятельность. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной, самостоятельной работе. Также, в связи этим, он не рекомендует отправляться в далёкие поездки, командировки, вести переговоры, подписывать договоры, действовать независимо от коллектива.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами на весь месяц отрицательный. Основная работа характеризуется как успешная. Здесь только 17 – 20 ноября возникнет риск перегрузки и неправильного понимания информации, возможен конфликт с коллегами. Также рекомендуется избегать откровенных высказываний.

Наилучший период для работы – третья декада. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже будет наиболее успешным в третьей декаде. А до этого ожидаются затруднения в промежутки 6 – 10 и 17 – 20 ноября. Оба периода не подходят для продвижения в работе, а во втором случае возможен конфликт с партнёрами. Финансовая деятельность оценивается положительно, сложности ожидаются лишь в промежутки 10 – 13 и 28 – 30 ноября.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, сложности ожидаются 10 – 13, 18 – 20, 27 – 30 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном положительный. Материальное положение неустойчивое: 6 – 10, 18 – 20, 25 – 26 и 27 – 29 возникнут сложности.

У Скорпионов-женщин прогноз в профессиональном плане скорей отрицательный. В астрологическом фоне заметно себя проявят негативные аспекты Плутона с Нептуном, Урана с Венерой, а также напряжённые аспекты ближних планет. Гороскоп отрицательно оценивает, как коллективную, так и одиночную, самостоятельную деятельность Скорпионов. Также отрицательно характеризуется ситуация с продвижением в карьере.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей практически полностью негативный. Скорпионы в ноябре будут ограничены в своих действиях некими привходящими обстоятельствами, дополнительные усилия, потраченные на их преодоление, ни к чему не приведут. Рекомендуется снизить деловую активность, не принимать важных решений, не заниматься крупной реорганизацией на рабочем месте.

Также полностью отрицательно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В этот период нежелательны командировки, дальние поездки, а также любые самостоятельные действия – ведение переговоров, заключение соглашений, совершение сделок и т.п., так как это отрицательно отразится на репутации и профессиональном положении Скорпионов. Работа с местными партнёрами будет идти лучше, здесь сложности ожидаются только в третьей декаде: 19 – 20, 25 – 26, 28 – 30 ноября.

Прогноз по финансам в целом благоприятный, вторая половина месяца окажется лучше первой: затруднения возможны в промежутки 6 – 10 и 13 – 14 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими до 18 ноября благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме 28 – 30 ноября. Материальное положение до 12 ноября благополучное, а далее неудовлетворительное.

В первой декаде ноября у Скорпионов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и финансовой деятельности (кроме 10 ноября). При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 6 – 10 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе отрицательный. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 1 – 5 ноября. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами негативный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами негативно оценивается промежуток 17 – 20 ноября. Для решения финансовых вопросов не подходит период 11 – 13 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин остаётся негативным прогноз по основной работе и сотрудничеству далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов некоторые затруднения возникнут 13 – 14 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами по-прежнему отрицательный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин полностью благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В сфере финансов трудности возникнут 28 – 30 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин полностью негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для работы с местными партнёрами подходит только промежуток 21 – 24 ноября. Прогноз по финансам положительный на всю декаду.

Стрелец

В ноябре у Стрельцов-мужчин в астрологическом фоне будет присутствовать трудный аспект Плутона с Сатурном. Он предполагает либо возникновение трудных обстоятельств, ухудшение условий жизни и работы, либо значительное повышение нагрузки на работе, которое создаст Стрельцам серьёзные проблемы в жизни. В связи с этим гороскоп указывает на нежелательность коллективной деятельности в этом месяце, а также на высокую вероятность конфликтов с коллегами и руководством, и сложности в обеспечении своей репутации и профессионального положения. Гороскоп положительно характеризует одиночную самостоятельную работу. Также этот аспект говорит о нежелательности перемен в этот момент, поскольку эти изменения будут неблагоприятными для Стрельцов.

Поэтому гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и командировкам, дальним поездкам. Кроме того, на весь месяц негативно оценивается финансовая сфера, рекомендуется свести к минимуму все финансовые отношения и передоверить коллегам или отложить финансовые решения.

Прогноз по основной работе в целом благоприятный, но первая половина месяца будет несколько лучше второй: в промежутки 15 – 17, 20 – 21, 25 – 25 и 28 – 30 ноября ожидаются некоторые сложности. Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами практически такой же.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, но 4, 25 – 26 и 29 – 30 ноября ожидаются некоторые затруднения.

У Стрельцов-женщин профессиональная ситуация в ноябре будет неустойчивой, с небольшим преобладанием положительных моментов в работе. В течение всего месяца в астрологическом фоне регулярно будут появляться напряжённые аспекты ближних планет, которые кратковременно будут осложнять положение Стрельцов (в основном несильно).

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом положительный, но первая половина месяца окажется лучше второй. Во второй наблюдаются промежутки с осложнениями: 18 – 20, 25 – 26, 28 – 30 ноября. В первой половине затруднения ожидаются только 10 – 11 ноября.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже на первую половину месяца лучше: во второй неблагоприятными для работы будут те же промежутки 18 – 20, 25 – 26, 28 – 30 ноября. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет развиваться неустойчиво, сложности ожидаются 5 – 6, 16 – 18, 23 – 26 ноября. При этом особых успехов в этом направлении в ноябре не будет. Стрельцам не рекомендуется прилагать сверхусилия, чтобы улучшить ситуацию.

Прогноз по финансовой деятельности скорей отрицательный. Благоприятными для работы отмечаются только промежутки 2 – 4 и 7 – 15 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение в первой половине ноября благополучное, а с 16 числа основном неудовлетворительное.

В первой декаде ноября у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Стрельцов-женщин благоприятный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В основной работе сложности ожидаются 10 ноября. В сфере финансов трудности возникнут 1 и 5 – 6 ноября, а при работе с далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 5 – 6 ноября.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 15 и 20 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам отрицательный.

У Стрельцов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности преимущественно отрицательный. При работе с далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут 16 – 18 ноября.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 25 – 26 и 28 – 30 ноября.

У Стрельцов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам преимущественно отрицательный. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 23 – 26 ноября.

Козерог

Первая половина ноября у Козерогов-мужчин в профессиональном плане окажется более успешной, чем вторая, так как сначала в астрологическом фоне наблюдается преобладание гармоничных аспектов, а после 15 числа их количество уменьшится, а вместо них появится негативный аспект Сатурна с Солнцем. Поэтому для решения важных вопросов Козерогам лучше ориентироваться на первую половину ноября. Прогноз по выполнению основной работы благоприятен до 15 ноября, и наиболее успешным будет период 5 – 14 ноября.

Со второй половины месяца только промежуток 21 – 23 ноября отмечен в гороскопе как успешный, а конец месяца, 28 – 30 ноября, будет особенно трудным. Такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами.

Промежуток 5 – 14 ноября подходит для ведения переговоров, заключения контрактов, а также обращения в официальные органы и юридические организации. Возможно получение благоприятных известий. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами в принципе положительный, но 3 – 4 и 18 – 23 ноября возможны осложнения. В обоих случаях негативный Юпитер будет мешать продвижению в делах, не рекомендуется в эти дни предпринимать что-либо важное. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 1 – 4 и 19 – 25 ноября.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 8 – 11 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 15 ноября положительный, а затем негативный. Материальное положение тоже до 15 ноября благополучное, а далее неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин ситуация, по прогнозу, тоже больше располагает к работе в первой половине месяца. С 16 числа на Козерогов будет влиять негативный Сатурн, что заметно осложнит рабочую обстановку. Поэтому гороскоп рекомендует во второй половине ноября избегать самостоятельный решений и действий, и предпочесть коллективную деятельность.

Прогноз по основной работе до 16 ноября положительный, а затем преимущественно негативный. Успехи во второй половине возможны, но они будут незначительными и разовыми. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами с 16 ноября категорически не рекомендуется. Всю важную работу желательно выполнить до этой даты. Ожидаются трудности в деловом общении с партнёрами, а также препятствия объективного характера.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами в основном благоприятный, положительно оцениваются перспективы командировки. Но важно, чтобы поезда не начиналась в промежутки 1 – 4 и 14 – 16 ноября, так как на эти дни приходится неблагоприятное воздействие Сатурна, который создаст физические препятствия для продвижения в работе. Возможны проблемы в дороге. Прогноз по финансам благоприятен только на промежуток 5 – 18 ноября.

В начале месяца Козерогам будет мешать Сатурн, а в третьей декаде – Венера и Меркурий. Ситуация в доме, отношения с близкими до 16 ноября благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 10 ноября благоприятный, а затем скорей негативный. Материальное положение до 16 ноября благополучное, а далее неудовлетворительное.

В первой декаде ноября у Козерогов-мужчин полностью благоприятный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность до 6 ноября будет неудачной. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами 3 – 4 ноября возникнут трудности.

У Козерогов-женщин прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный. Для решения финансовых вопросов и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 1 – 4 ноября.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами положительный только до 15 ноября, а взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются как успешные до 18 ноября.

У Козерогов-женщин тоже прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами до 15 ноября благоприятный, а затем преимущественно негативный. В сфере финансов дела будут идти в основном благополучно, а при работе с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 14 – 16 ноября.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности преимущественно негативный. Для работы с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 21 – 23 ноября.

У Козерогов-женщин тоже отрицательный прогноз по основной работе, финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как успешное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в ноябре будет формироваться преимущественно гармоничными аспектами ближних планет, но все они будут краткодействующими, поэтому значительных успехов в ноябре у Водолеев не будет. Напряжённые аспекты в течение месяца будет оказывать в основном слабое воздействие, и только в конце ноября проявятся более определённо.

Прогноз по выполнению основной работы в целом благоприятный, но небольшие затруднения возможны 19 – 20 ноября, а в конце месяца, с 28 числа, отрицательно проявит себя Юпитер, из-за чего изменения в эти дни могут быть только с негативной окраской. Поэтому на последние дни месяца лучше ничего важного не планировать.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже положительный, с определёнными сложностями 18 – 20 и 28 – 30 ноября. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 1 – 3, 9 – 10 и 27 – 30 ноября. В начале месяца события будут развиваться слишком медленно или вообще неудачно, а попытка Водолеев ускорить процессы только ухудшит положение. Лучше переждать неблагоприятный момент.

Прогноз по финансам положительный: начинается он с негативной оценки на промежуток 1 – 3 ноября, а затем постепенно улучшается. Наилучший прогноз гороскоп даёт на период с 24 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до 18 числа благополучное, а дальше неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин в астрологическом фоне ноября наблюдаются два сильных негативных аспекта Плутона – с Венерой и Сатурном. И, кроме того, на Водолеев будут влиять несколько напряжённых аспектов ближних планет. Поэтому прогноз на ноябрь в профессиональном плане преимущественно отрицательный. Выполнение основных профессиональных обязанностей практически полностью характеризуется негативно.

Вмешательство неких внешних факторов не позволит Водолеем реализовать свои деловые качества и навыки, и, кроме того, гороскоп показывает высокую вероятность конфликтов в коллективе. Возможно, это будет связано с напряжённой обстановкой в работе. Рекомендуется снизить деловую активность, не принимать на себя ответственности, избегать риска.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный. Благоприятным для работы будет период 6 – 18 ноября, а трудности возникнут в промежутки 3 – 5, 8 – 9, 19 – 30 ноября. Период не подходит для начала масштабного проекта. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается как неудачное. Все планы и расчёты лучше перенести на другое время.

Прогноз по финансам до 16 ноября полностью негативный, а затем благоприятными для работы будут промежутки: 16 – 17, 21 – 23 и 27 – 30 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими до 19 ноября благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 21 – 23 ноября. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде ноября у Водолеев-мужчин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе небольшие помехи возникнут 3 – 4 ноября. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и в финансовой деятельности некоторые затруднения ожидаются 1 – 3 и 9 – 10 ноября.

У Водолеев-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам отрицательный. При работе с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 3 – 5 и 8 – 9 ноября.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые помехи возникнут 18 – 20 ноября, а при работе с далёкими партнёрами и в сфере финансов – в промежутке 14 – 15 ноября.

У Водолеев-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный практически полностью, а при работе с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 18 – 20 ноября.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин полностью положительно оценивается финансовая деятельность. В основной работе и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут 27 – 30 ноября, а при взаимодействии с местными деловыми партнёрами – в промежутке 28 – 30 ноября.

У Водолеев-женщин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности сложности возникнут 24 – 26 ноября.

Рыбы

В астрологическом фоне ноября у Рыб-мужчин наблюдаются негативные аспекты Урана с Юпитером и Сатурна с Нептуном. Они будут действовать в течение первых двух декад, и отрицательно повлияют на одиночную, самостоятельную деятельность Рыб: до 24 ноября им рекомендуется работать в коллективе и не принимать собственных ответственных решений. Также это неудачный период для продвижения в карьере. Прогноз по основной работе благоприятен на весь месяц, за исключением 28 – 29 ноября. В этот промежуток не следует пытаться что-либо изменить или ускорить.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже преимущественно положительный. Сложности возникнут только в третьей декаде, с 26 ноября, и будут связаны с пренебрежением к интересам партнёров. Также возможно, что партнёры окажутся не в состоянии действовать с нужной скоростью. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 21 ноября не рекомендуется вообще: Сатурн создаст разнообразные помехи, пробиваться сквозь которые может оказаться слишком дорого или долго.

Прогноз по финансовой деятельности положительный, но в промежутки 10 – 11, 21 – 23 и 27 – 28 ноября финансовые операции окажутся или невозможными или ненужными (лишние расходы).

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением периодов 10 – 11, 19 – 21 и 26 – 30 ноября.

У Рыб-женщин в астрологическом фоне ноября будет сразу несколько аспектов Сатурна, которые помешают расширить сферу деловых интересов или начать (развить) новый проект. Вообще, крупные изменения в работе в ноябре неблагоприятны для Рыб, им следует придерживаться существующего положения и не спешить с демонстрацией своих деловых качеств. Гороскоп даёт негативную оценку самостоятельным действиям Рыб и рекомендует работать в коллективе. Кроме того, прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже отрицательный. Нежелательны командировки, дальние поездки, в которых Рыбам предстоит самостоятельная деятельность. Всю работу с партнёрами лучше перенести на более поздний срок.

Прогноз по основной работе в целом положительный, но некоторые затруднения ожидаются 13 – 14 и 25 – 30 ноября. В середине месяца Венера будет подталкивать к непродуманным решениям, а во втором случае на Рыб будет влиять напряжённый аспект Урана с Сатурном, из-за которого на работе (и в жизни) могут происходить неожиданные и нежелательные события. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти такой же: проблемы ожидаются 10 – 11 и 25 – 30 ноября. Причины те же: Венера и Сатурн с Ураном.

Финансовая деятельность оценивается положительно, за исключением 13 – 14 и 22 – 30 ноября. В конце месяца нежелательны никакие крупные финансовые решения.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 25 – 30 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, кроме периода 25 – 30 ноября.

В первой декаде ноября у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В финансовой сфере сложности ожидаются 10 ноября. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Рыб-женщин негативный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами, и положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам.

Во второй декаде у Рыб-мужчин позитивно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами, финансы (кроме 11 ноября). Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Рыб-женщин прогноз по основной работе и сфере финансов благоприятный, за исключением 13 – 14 ноября. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, а с далёкими партнёрами – негативно.

В третьей декаде у Рыб-мужчин в основной работе затруднения возникнут 28 – 29 ноября. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 26 – 30 ноября. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами помехи ожидаются 26 – 27 ноября. Для решения финансовых вопросов не подходят 22 – 23 и 27 – 28 ноября.

У Рыб-женщин для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток 21 – 14 ноября. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно отрицательный.

Москва, Денис Вербицкий

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