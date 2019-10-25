Бывший вице-губернатор Челябинской области вышел на свободу

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков вышел на свободу.

Как уже сообщал «Новый День», в начале октября 2018 года суд признал экс-чиновника виновным в мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации и получении взяток (ч.4 ст.159, ч.4 ст.33, ч.3 ст.272, ч.6 ст.290 УК РФ) и приговорил к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

После вынесения приговора Сандакова отправили в копейскую колонию №1, но в середине января перевели в колонию №6. В конце августа бывший вице-губернатор попросил заменить лишение свободы на принудительные работы, заявив, что готов выполнять неквалифицированные работы в специальных центрах с полным контролем за распорядком дня осужденного в обмен на возможность чаще видеться с семьей. 14 октября Копейский городской суд его ходатайство удовлетворил. Сегодня Сандакова выпустили из колонии №6. Смягченное наказание – принудительные работы – он будет отбывать в Оренбургской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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