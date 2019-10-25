Люди с севера: в команде губернатора Челябинской области появился еще один норильский «кадр»

В команде губернатора Челябинской области Алексея Текслера появился еще один норильский «кадр» – первым заместителем управляющего делами губернатора Челябинской области назначена Нана Швелидзе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Швелидзе работала вместе с Текслером работала в мэрии Норильска, а затем перешла в красноярскую компанию «Полюс Золото», которую действующий южноуральский губернатор возглавлял с 2011 по 2013 год.

Сейчас на сайте управления делами губернатора и правительства Челябинской области значатся два первых замах: Андрей Бобров, занимающийся транспортной составляющей деятельности властных структур, охраной труда и обеспечением безопасности, и Нана Швелидзе – круг ее обязанностей пока не обозначен, хотя к работе она уже приступила.

Отметим, Швелидзе – не первая, кто работал с Текслером еще в Норильске. Так, первым вице-губернатором Челябинской области назначен норильчанин Виктор Мамин, политический блок южноуральского правительства курирует Анатолий Векшин, тоже знакомый с Текслером по Норильску, а новый гендиректора ОТВ Олег Гербер, как и Швелидзе, работал сначала с администрации Норильска, а потом в компании «Полюс Золото».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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