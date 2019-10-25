Учительница 20 лет живет в подсобке, чиновники считают: виновата сама

В Челябинске школьная учительница 20 лет живет в школьной подсобке. Чиновники обратили на нее внимание только после того, как история попала в прессу, и заявили: пенсионерка виновата сама – положенного нужно было добиваться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Елена Михальченко вместе с дочерью приехала в Челябинск из Узбекистана в 1999 году. Работу нашла по объявлению: одной из школ Металлургического района требовался учитель иностранных языков, педагогу обещали предоставить жилье. Обещание в школе выполнили: в здании 1962 года постройки было помещение, которое числилось, как жилое (ранее существовала такая практика – оборудовать своеобразные «квартиры» при учебных заведениях). В это помещение и поселили приезжую учительницу с ребенком. И даже оформили ей регистрацию.

При этом семью Михальченко практически сразу же поставили на учет как нуждающихся в жилье. Номер очереди – 120 – вселял надежду, что в течение нескольких лет вопрос решится.

Но нет: шли годы, и Михальченко все больше отдалялась от заветной жилплощади. Сейчас ее номер в очереди находится в 46-ой сотне. При сегодняшних темпах распределения квартир бюджетникам ждать жилья ей придется еще полвека, и это если снова не отодвинут.

Между тем, учительница уже 10 лет как вышла на пенсию, ее «квартирка» сменила статус с жилого помещения на нежилое и теперь числится в школе как подсобка. Руководство учебного заведения выселять бывшего сотрудника не собирается, но пожилой женщине с каждым днем все труднее себя обслуживать: например, в каморке нет горячей воды.

В администрации Челябинска сочли, что пенсионерка виновата сама – не приходила, не требовала, скандалов не устраивала.

«С точки зрения журналистики – фактура супер! Даже федералам будет интересно 100%, – прокомментировал ситуацию начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов. – Уважаемый педагог, пенсионер, 20 лет отдала школе, и нет нормального жилья. Фраза про безразличие чиновников в текст так и просится. И уже использована во многих материалах.

Но! С точки зрения администрации города – недоумение (достаточно привычное для ветеранов муниципальной службы).

Житель Челябинска, работник бюджетного учреждения просто не приходил в КУИиЗО для получения служебного жилья. Не приходил. Совсем.

Допускаю, может быть скромный человек, занятой человек, но ведь могли бы обратиться представители Елены Юрьевны, и тогда бы она давно уже жила в служебной квартире.

Ну и хэппи-энд. Елена Михальченко уже едет в КУИиЗО, чтобы выбрать квартиру из предложенных вариантов. Педагог будет жить в ней пожизненно.

В общем, на СМИ, конечно, надейся, но и сам-то уж не плошай».

Каким образом, учительницу отодвинули в очереди почти на 4,5 тысячи позиций, Сафонов не пояснил. Не стал он объяснять и существование практики «не требуешь – значит, не нуждаешься». Ведь Михальченко в очереди стояла, следовательно, о ее жилищных условиях чиновники были извещены. И объяснение: она не получила квартиру, потому что не приходила в КУИЗО, выглядит довольно странным (тем более, что сама женщина утверждает: на прием к начальнику КУиЗО она ходила). Ведь, если бы очередь женщины на квартиру подошла, ее должны были об этом известить, а потом выяснить, почему она не откликнулась, и либо в квартиру ее все же заселить, либо исключить из очереди. Но ничего такого не произошло – ее просто задвинули в хвост очереди, а когда ситуация стала известна общественности, молниеносно нашли свободную жилплощадь. И даже в нескольких вариантах. И саму учительницу тоже нашли.

Что мешало все это сделать раньше – вопрос риторический.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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