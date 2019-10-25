Управляющая компания компенсирует челябинке вред, нанесенный нечищеными ступеньками

В Челябинске управляющая компания должна будет выплатить компенсацию горожанке, повредившей позвоночник из-за бездействия коммунальщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась в 2012 году – тогда пострадавшей было 11 лет. Девочка выходила из подъезда дома № 34 на улице Машиностроителей (Ленинский район) и упала на обледенелых ступеньках.

«Девочке диагностировали закрытый компрессионный перелом шестого грудного позвонка», – рассказали в прокуратуре Челябинской области. Школьнице пришлось долго лечиться, девушка до сих пор нуждается в реабилитационных мероприятиях.

Родители пострадавшей в течение нескольких лет пытались добиться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников управляющей компании, не выполнивших свои обязанности по очистке ступеней от наледи. В конце концов, их услышали в прокуратуре и провели проверку:

«Компания, осуществлявшая управление многоквартирным домом, предоставляла ненадлежащие услуги по очистке придомовой территории и входных групп дома. В связи с этим прокуратура района обратилась в суд», – сообщили в ведомстве.

Ленинский районный суд Челябинска частично удовлетворил требования о взыскании расходов на приобретение лекарств и оплату проезда в санаторий, а также компенсации морального вреда: истцы требовали 5 млн рублей, но ответчики заплатят им только 200 тысяч.

Челябинск, Павел Зварзин

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