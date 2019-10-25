Последняя гастроль: выходные на Урале будут теплыми

Последние выходные октября на Южном Урале будут теплыми.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, воскресенье и даже в понедельник, 28 октября, температура воздуха днем будет подниматься до +14 градусов. В субботу осадков не ожидается. В воскресенье пойдут дожди, но они будут небольшими и затронут лишь некоторые районы Челябинской области.
А уже во вторник, 29 октября, в регионе резко похолодает – на севере области температура днем не поднимется нулевых отметок, на юге – до +7, но в среду станет холоднее.
В Челябинске днем до понедельника +12, 29 октября ожидается понижение температуры до +3.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 25.10.19
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