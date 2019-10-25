В Верхнем Уфалее начались проблемы у последнего оставшегося в живых завода

В Верхнем Уфалее начались серьезные проблемы у последнего оставшегося в живых завода. «Уралэлемент» отправил на простой около половины сотрудников. Об этом сообщают сотрудники предприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 лет назад – в конце 80-х годов прошлого века – население города достигало 65 тысяч человек. В городе работали 5 заводов (один из них металлургический, два машиностроительных, один оборонный), а также предприятия добывающей сферы и деревообработки.

На сегодняшний день население сократилось почти до 20 тысяч: и это, как утверждают уфалейцы, лишь число не снявшихся с регистрационного учета – количество реально живущих в городе гораздо меньше. От градообразующих предприятий практически ничего не осталось.

Первым по удар попал Завод металлургического машиностроения – старейшее предприятие. По сути, и сам Верхний Уфалей начался во второй половине XVIII века с небольшого поселка при чугуноплавильном и железоделательном заводе Мосоловых. Через 200 лет – в 60 -70-е годы ХХ века – завод перепрофилировали из металлургического в машиностроительный, а еще через полвека развалили: в ходе долгих споров собственников предприятие разделилось на два – Завод металлоизделий со штатом около 250 сотрудников и Литейный цех, где работает около 300 человек, и который перешел на сокращенную рабочую неделю.

Вторым пал завод «Металлист» – его просто закрыли.

Третьей жертвой нового экономического времени стал «Уфалейникель». Первенец никелевой промышленности СССР за последние 25 лет неоднократно переходил в из руки в руки, причем каждому новому хозяину предприятие доставалось в весьма плачевном состоянии – всякий раз спасть его приходилось государству, но самим уафлейцам завод казался образцом стабильности. Платили там больше, чем в любом другом месте, а управленцы даже среднего звена ( не говоря уже о топ-менеджменте) имели баснословные для города зарплаты.

Но, в конце концов, в 2017 году завод, численность сотрудников которого в лучшие годы достигала 5 тысяч человек, обанкротили и закрыли – совсем. Именно на его площадях и должна была расцвести территория опережающего развития с современными производствами, рассчитанными на 2 тысячи рабочих мест. Но пока в уфалейском ТОСЭР всего четыре предприятия, в которых работает менее 100 человек.

Тем временем, завод «Дормаш» ужался до 250 сотрудников, весной 2018 года из-за возникших трудностей пришлось даже останавливать производство. Сейчас предприятие работает, но его работники в будущее смотрят с пессимизмом.

Все это время завод «Уралэлемент» отчаянно боролся за жизнь. Лет 20 после развала СССР производство буквально «дышало на ладан»: предприятие передавали из одной военной корпорации в другую, гособоронзаказа то не было совсем, то рассчитывались за него только в конце года, а как завод должен дожить до момента расчета – никого не интересовало. И, тем не менее, «Уралэлемент» выплыл. В последние годы ситуация наладилась, предприятие сократившее штаты в 4 разы – с 2,5 тысяч до 600 человек, снова начало принимать людей. И даже «кинуло спасательный круг», приняв ряд специалистов с расформированного «Уфалейникеля» – некоторым повезло занять кресла руководителей подразделений (ради этого уволили старых специалистов и очень удивили оставшихся, не понимающих, как металлург может руководить электрохимическим производством).

Но проблема в том, что «Уралэлемент» зависит от оборонного заказа: нет заказа – нет работы. Весной 2018 года предприятию, как и Дормашу, пришлось остановить основное производство, половину сотрудников либо уволили (у них были краткосрочные контракты на время исполнения определенного заказа), либо отправили на простой. Когда заказы появились, людей набрали снова.

Сейчас ситуация повторяется: заказы походят к концу, а других не предвидится, минимум, до нового года.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 25.10.19

Крупнейшие банки получили больше 9 тысяч заявок на ипотечные каникулы. / Судебные приставы пожаловались на операторов связи: мешают искать коллекторов. / ФСБ задержала главу одного из районов Южного Урала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»