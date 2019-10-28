В Златоусте из-за взрыва газовой плиты произошел крупный пожар, есть пострадавшие

В Златоусте произошел пожар, в котором один дом сгорел полностью, еще два сильно повреждены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне в районе 7-го жилучастка по улице Боровой. Общая площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Пока сообщается о двух пострадавших – 55 летняя девочка находится в реанимации, кроме того в больницу с ожогами обратилась 13-летняя девочка.

По предварительным данным причиной трагедии стал взрыв газовой плиты. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. По словам главы Златоуста Максима Пекарского, в ближайшее время на территории частного сектора будет проверена работа гидрантов (хотя в данном случае они были исправны), а также поднят вопрос по состоянию дорог. Жителей поселков Златоуста призывают заключить договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проводить регулярные проверки его исправности.

Златоуст, Павел Зыварзин

Златоуст. Другие новости 27.10.19

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