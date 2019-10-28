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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 октября 2019, 11:31 мск

Новости Челябинск

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На Урале ожидается резкое похолодание

На Челябинскую область надвигается холодный фронт, который принесет резкое понижение температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе отмечается еще сравнительно теплая погода: на севере и западе области – до +10, на юге и востоке – до +15. Но уже завтра днем на севере области столбики термометров не поднимутся выше нуля, а на юге достигнут максимум 7 градусов тепла. В отдельных районах будет ветрено.

В Челябинске сегодня ожидается максимум +14. К полуночи температура воздуха плавно снизится до +11, а потом начнется резкое похолодание, и к утру столбики термометров сползут до +2, а к полудню вторника приблизятся к нулю. Ожидается небольшой снег.

В последующие дни будет постепенно холодать, и в первых числах ноября дневные минусовые температуры ожидаются на всей территории области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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