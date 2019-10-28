Уже притомились: южноуральский губернатор и ряд его подчиненных ушли в отпуск

Губернатор Челябинской области ушел в отпуск. Вместе с ним решили отдохнуть его пресс-секретарь и зам по внутренней политике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый оплачиваемый отпускной период на новом месте (согласно статье 122 Трудового кодекса РФ) положен работнику спустя 6 месяцев непрерывного сотрудничества с работодателем: заявление на отпуск можно подать на 7 рабочем месяце.

Алексей Текслер отработал в должности главы Челябинской области уже 7 месяцев, его пресс-секретарь Сергей Зюсь – 5 месяцев, а вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин и вовсе получил назначение 3 недели назад.

Отметим, на сайте губернатора Челябинской области указано, что Векшин с 2013 года по октябрь 2019 года занимал пост заместителя губернатора Мурманской области. Однако по данным мурманской прессы ссылающейся на странички самого Векшина в соцсетях, и этот пост, и город он покинул в середине сентября. А назначение на должность вице-губернатора Челябинской области получил 3 октября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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