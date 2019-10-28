Челябинец напал на дознавателя прямо в отделе полиции

Житель Челябинска напал на дознавателя прямо в отделе полиции.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Металлургического района, мужчина был пьян, но решил «поддержать» свою сожительницу, вызванную в отдел дознания. Он ворвался в кабинет дознавателя, схватил сотрудницу и, громко матерясь, начал в буквальном смысле таскать ее за волосы.
На крики сбежались другие сотрудники отдела полиции, дебошира задержали и отправили под арест. Оказалось, он уже был судим за тяжкое преступление и отсидел 15 лет в колонии строго режима.
Теперь ему грозит еще 5 лет за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Челябинск, Павел Зарзин
Челябинск. Другие новости 28.10.19
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