На Урале за одну ночь прокололи более 150 шин

В Еманжелинске за одну ночь прокололи более 150 шин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные. От нападения неизвестных пострадали 80 автомобилей – от отечественных легковушек до дорогих иномарок. Автовладельцы завалили полицию заявлениями.

«Губернатор Алексей Текслер проинформирован о происшествии в Еманжелинске. Состоялся его телефонный разговор с начальником ГУ МВД по Челябинской области Андреем Сергеевым. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого дела, идет поиск злоумышленника», – сообщили в пресс-службе губернатора.

Еманжелинск, Павел Зварзин

Еманжелинск. Другие новости 28.10.19

Жириновский о деятельности экстремистов ВБОН: «Это все проплачено». / «Эту тему все обходят»: Жириновский предложил завозить в военные части женщин с пониженной социальной ответственностью. / Челябинец напал на дознавателя прямо в отделе полиции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»