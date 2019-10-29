В Челябинской области устраняют последствия разгула стихии: сильный ветер оставил без энергоснабжения 5,5 тысяч человек.

«Зафиксировано отключение девяти линий электропередачи в Аргаяшском, Каслинском, Кыштымском, Кунашакском, Чебаркульском, Ашинском, Усть-Катавском, Катав-Ивановском районах, Миассе и Златоусте с населением 5,5 тысячи человек», – сообщили в компании «Россети Урал». «Челябэнерго».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», порывистый ветер стал причиной пожара на 6-й Закаменской улице в Златоусте – загорелась трансформаторная подстанция.

К 7 утра часть повреждений удалось устранить. Без электроэгнергии остаются часть населенных пунктов в Каслинском районе и Златоусте – около 1 тысячи 200 человек. Восстановительные работы продолжаются.

Челябинск, Павел Зварзин

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