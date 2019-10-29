В Челябинскую область пытались ввезти БАДы с опасным веществом

В Челябинскую область пытались ввезти БАДы с опасным для жизни веществом.

Как сообщили РИА «Новый День» в Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области, в пункте пропуска Бугристое в ходе осмотра грузовика, следовавшего в Россию с почтовыми отправлениями, обнаружено 415 капсул различных препаратов для похудения. Специалисты заподозрили, что препараты могут содержать запрещенное к свободной реализации на территории РФ сильнодействующее вещество сибутрамин.

Груз передан сотрудникам Межмуниципального отдела «Троицкий» ГУ МВД России по Челябинской области для проведения экспертизы и принятия процессуального решения, сообщили в ведомстве. Сибутрамин является лекарственным средством, которое применяется при лечении заболеваний, связанных с избыточным весом.

С 2008 года реализация сибутраминосодержащих препаратов, подлежащих специальному учету, разрешена только в аптеках по рецепту особой формы. Биологически активные добавки с содержанием сибутрамина производятся на территории иностранных государств и не являются зарегистрированными медицинскими препаратами, разрешенными к свободной продаже на территории России.

Сибутрамин вызывает привыкание и депрессивное состояние, сравнимое с наркотическим. Увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.10.19

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