А они есть: в одном из детских садов Урала комиссия не заметила ни текущей кровли, на плесени на стенах

В одном из детских садов Сатки детей содержат в помещения с протекающим потолком и плесенью на стенах.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении ОНФ России, челябинские активисты обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку в одном из детских садов Сатки. Родители воспитанников заявили, учреждение нуждается в ремонте: на стенах плесень, кровля протекает, пожарные выходы не соответствуют нормативам. Ответственность перекладывают на родителей.

«В конце июля на участок во время прогулки упал огромный тополь, едва не покалечив детей. Со слов заведующей, упавшее дерево должны были спилить родители. Вопрос по опиловке решился только после звонка родителей начальнику управления образования города. Ветки пролежали на участке две недели, и гулять там все это время было нельзя. Заведующая детского сада сказала: «Где хотите, там и гуляйте», – рассказывают родители, отмечая: ремонты в группах, покупка игрушек, материалов для занятий, ремонт участков для прогулок – все это делается за счет средств и силами родителей.

«Вложив деньги в оборудование группы, люди узнали, что их детей переводят в другую группу, которая находится в аварийном состоянии. Над помещением, в которое переводят детей, протекает кровля, мокнут потолок и стены, в местах протечек образовалась плесень. Включать свет опасно, так как есть протекания в местах, где находятся распределительные коробки, выключатели и потолочные светильники», – рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

В начале августа проводилась проверка детского сада, но ни группы, над которыми протекает крыша, ни состояние аварийных выходов у комиссии вопросов не вызвали.

«Люди утверждают, что во время проверки всех детей с воспитателями из детского сада вывели, – уточнил Неверов. – На вопрос родителей, как был принят детсад, если два групповых помещения непригодны для пребывания детей, заведующая и начальник управления образования города якобы ответили: «По документам все хорошо, а вы бы хотели, чтобы детский сад закрыли?»

Активисты ОНФ считают, что необходимо обязать муниципалитет провести ремонт и привести группы, а также пожарные выходы в надлежащее состояние в соответствии с нормативами. Кроме того, необходимо проверить законность действий руководства детского сада, соответствующее обращение направлено в областное министерство образования.

Сатка, Ольга Арсентьева

Сатка. Другие новости 29.10.19

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