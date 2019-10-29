На Урале возбуждено уголовное дело по факту смерти 9-месячного мальчика

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 9-месячного мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, тело ребенка в одной из квартир Златоуста обнаружила его бабушка. По некоторым данным, малыш несколько дней находился один – его мать отсутствовала.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Также по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для дальнейшего расследования передано уголовное дело, возбужденное ранее по данному факту по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки, где семья состояла на учете», –

сообщили в ведомстве.

Златоуст, Павел Зварзин

Златоуст. Другие новости 29.10.19

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