Чиновникам Верхнего Уфалея решили поднять зарплату

В Верхнем Уфалее, куда в течение последних двух месяцев несколько раз приезжали комиссии областного правительства «разгребать» проблемы вместо местной администрации, где проводится несколько прокурорских проверок и инспекция Следственного комитета, решили, что усилия, предпринимаемые местными чиновниками вознаграждаются недостаточно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании городского Собрания депутатов рассматривался вопрос о повышении заработной платы главы округа и сотрудников администрации. В результате бурного обсуждения принято решение поднять сумму денежного вознаграждения на 4,3%. Против проголосовал только один депутат.

Напомним, главе Уфалея Вере Усковой в течение сентября-октября несколько раз выдвигались серьезные претензии со стороны губернатора и прокуратуры, а сегодня в министерство социальных отношений Челябинской области сообщили о том, что «главе Верхнеуфалейского городского округа направлено письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника управления социальной защиты населения Верхнего Уфалея в связи с нарушением служебной этики сотрудниками управлениями при работе с семьями, проживающими в аварийном общежитии на улице Ленина 12-а».

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 29.10.19

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