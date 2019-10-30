В администрации Челябинска переполох: ожидается снегопад

В администрации Челябинска переполох: ожидается сильный снегопад, и чиновники, наконец, решили к нему подготовиться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мокрый снег пойдет в городе ближе к вечеру, к ночи осадки усилятся. Прогнозируется, что снег будет идти минимум до середины четверга.

В связи управлению дорожного хозяйства поручено максимально мобилизовать снегоуборочную технику. Главы районов должны привлечь к уборке внутриквартальных и междворовых проездов технику организаций и предприятий. Руководители внутригородских муниципалитетов обязаны обратиться к предпринимателям с просьбой оперативно очищать от снега входные группы и закреплённые территории.

Заместителю по городскому хозяйству и управляющим компаниям поручено максимально увеличить штат дворников, в том числе по временным (вплоть до суточных) трудовым договорам.

В мэрии ждут, что депутаты городской Думы и районных советов подключатся к борьбе с последствиями снегопада, а также организуют контроль уборки снега подрядчиками при помощи фото и видеофиксации.

Ну, и администрация Челябинска традиционно обратилась к автомобилистам с просьбой не выезжать на летних шинах, «чтобы не подвергать опасности себя, других участников движения и не создавать дополнительных затруднений движения».

Как все это будет выполнено на практике, станет понятно в течение суток.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.10.19

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