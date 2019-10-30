На Урале возбудили дело об убийстве семьи, исчезнувшей 11 лет назад

В Миассе возбуждено уголовное дело по факту убийства Сергея Спиридонова и Екатерины Лукашиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семейную пару объявили в розыск в 2008 году. Их обвиняли в мошенничестве с недвижимостью: в 2007 году они обманом приобрели право собственности на квартиру, расположенную по улице Победы в Миассе, и 25 декабря 2007 года продали ее. Законному собственнику был причинен ущерб в крупном размере. НО мошенников не нашли.

В апреле 2016 года их признали пропавшими без вести. И вот теперь возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Причины возбуждения дела в следственных органах пока не озвучивают: возможно, в ходе расследовании дела Спиридонова – Лукашиной вскрылись новые обстоятельства, а, может быть, дело об убийстве потребовалось для того, чтобы быстрее признать их умершими.

Напомним, согласно законодательству РФ объявление умершим возможно по решению суда в случае безвестного отсутствия – спустя пять лет после исчезновения, а если человек пропал «при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая» – через шесть месяцев.

Последствия судебного решения о признании умершим аналогичны реальному факту смерти:

иждивенцы, находившиеся на попечении умершего, приобретают право на пенсию

открывается наследство

прекращаются обязательства личного характера.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 30.10.19

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