Суд отказался выпустить из колонии организатора бойни на рок-фестивале «Торнадо»

Суд отказался выпустить из колонии Александра Гиря, признанного виновным в организации бойни на рок-фестивале «Торнадо».

Как уже сообщал «Новый День», рок-фестиваль прошел в конце августа 2010 года на территории детского лагеря в Миассе. Согласно материалам дела, в первый день мероприятия у хозяина местной шашлычной Роберта Назаряна и его знакомого из Челябинска Александра Гиря произошел конфликт в летнем кафе с нетрезвой компанией посетителей фестиваля. Оба предпринимателя, по данным следователей, имели связи в околокриминальных кругах Южного Урала. Через своих приятелей они собрали несколько десятков молодых людей, которые 29 августа, вооружившись палками, битами, арматурой и травматическим оружием, ворвались на площадку «Тронадо» и начали избивать всех, кто попадался под руку: пострадали десятки посетителей фестиваля.

В 2012-2014 годах Челябинский облсуд вынес приговор 12 участникам и 4 организаторам расправы. Александр Гирь скрылся от правоохранителей и в течение пяти лет находился в международном розыске. В июне 2016 года его задержали в столичном аэропорту Шереметьево, после чего расследование уголовного дела возобновили.

Расследование дела длилось еще год. В июне 2017 года началось рассмотрение дела в суде. После более чем годового процесса бизнесмен был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. 19 марта текущего Верховный Суд Российской Федерации признал законным и обоснованным приговор в отношении Александра Гиря, вынесенный Челябинским областным судом 5 сентября прошлого года. На сегодняшний день Гирю осталось находиться в колонии 3 года 8 месяцев 12 дней. Заключенный просил заменить неотбытый срок принудительными работами. Однако прокурор, ссылаясь особенности личности осужденного, а также его поведение в местах лишения свободы, заявил об отсутствии законных оснований для смягчения наказания. Копейский городской суд с мнение прокурора согласился. Вердикт в законную силу пока не вступил.

Челябинск, Павел Зварзин

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