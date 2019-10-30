В Челябинске арестовали дома, построенные для обманутых дольщиков

В Челябинске судебные приставы арестовали дома, построенные для обманутых дольщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЖК «Бриз» начали строить компании Александра Сребрянского. Бизнесмен является фигурантом нескольких уголовных дел, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере): его обвиняют в присвоении 86 миллионов рублей дольщиков Челябинска и Копейска. В мае текущего года его задержали. Жилой комплекс «Бриз», состоящий из четырех 10-ти и 16-этажных домов, должен был появиться на пересечении улиц Набережной и Калинина. Дом № 5а на улице Набережной уже достроили, но заселиться дольщики не могут.

«Передали нам квартиры без всякой отделки, но мы были рады и этому – лишь бы получить долгожданное жилье. И вот СМИ почти торжественно вручили ключи. Практически сразу мы подписали акты приема передачи квартир. Но не долго нам пришлось радоваться: заселения в наше долгожданное жилье до настоящего момента так и не произошло, – пишут городане в обращении к губернатору Алексею Текслеру. – Зарегистрировать свои квартиры мы также не можем: при подаче документов выяснилось, что судебными приставами на дом наложен арест.

Электричество в доме сначала было временное, начали делать потихоньку ремонт, но с возникновением очередных проблем вскоре отключили и его. Воду тоже отключили. Отопление так же до сих пор отсутствует, а ведь уже скоро зима. Минстрой и наша управляющая компания только обещают…»

Как оказалось, арест на дол наложен в связи с банкротством застройщика.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.10.19

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