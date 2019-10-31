На Урале отправили под арест адвоката, обвиняемого в насилии над ребенком

В Челябинске отправили по арест адвоката, обвиняемого в насилии над ребенком.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько лет назад пожилой мужчина женился на женщине в полтора раза моложе его и с ребенком от первого брака. Тогда девочке не было и 14 лет.
По версии следствия, растлевать подростка отчим начал практически сразу же и занимался этим несколько лет. Мать узнала об этом случайно и обратилась в полицию.
На очной ставке девочка подтвердила, что муж матери совершал то, что подпадает под определение «насильственные действия сексуального характера».
По ходатайству следователей адвоката заключили под стражу на 2 месяца.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 31.10.19
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