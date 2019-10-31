На Урале отправили под арест адвоката, обвиняемого в насилии над ребенком

В Челябинске отправили по арест адвоката, обвиняемого в насилии над ребенком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько лет назад пожилой мужчина женился на женщине в полтора раза моложе его и с ребенком от первого брака. Тогда девочке не было и 14 лет.

По версии следствия, растлевать подростка отчим начал практически сразу же и занимался этим несколько лет. Мать узнала об этом случайно и обратилась в полицию.

На очной ставке девочка подтвердила, что муж матери совершал то, что подпадает под определение «насильственные действия сексуального характера».

По ходатайству следователей адвоката заключили под стражу на 2 месяца.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.10.19

Кабмин утвердил рост платежей за «коммуналку» в каждом регионе. / Очередной снегопад вызвал в Челябинске очередные проблемы: 10-бальные пробки и аварии. / «А если бы, то возможно могло бы…» В суде огласили обвинение активистам движения «СТОП ГОК». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»