Либо мокро, либо скользко: в Челябинске наступил самый грязный сезон (ФОТО)

В Челябинске наступил самый грязный и мучительный, как для пешеходов, так и автомобилистов, период.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с тех пор, как в городе перешли на обработку дорог дешевыми противогололедными реагентами, зима у челябинцев ассоциируется с бурой жижей и ядовитыми лужами, «убивающими» обувь и автомобили.

Несмотря на многочисленные жалобы населения и вред, наносимые окружающей среде применяемой солью, дорожники не собираются отказываться от этого способа обработки дорог: соль плавит снег, что значительно упрощает процесс уборки.

Вот и сегодняшний снегопад продемонстрировал данную тактику: основные магистрали просто «просолили», превратив их к середине дня в полосы препятствий для автомобилей и пешеходов.

Ближайшие пять месяцев челябинцам придется скакать по лужам и грязной каше

Чисто только там, где не чистили (хотя мэрия поручила районным властям проследить, чтобы внутриквартальные проезды убрали от снега)

Впрочем, в некоторых администрациях не потрудились убрать даже у себя под носом: внизу – стоянка транспорта администрации Калининского района

Под окнами саой мэрии не чистили ни дорогу,

ни тротуары

Спокойно передвигаться можно только вдоль сквера

А к дорожке от мэрии к площади Революции дворники тоже не прикасались

Площадь Революции к 14:00 убрали на три четверти

К последнему сектору не подобраться – все забросано машинами

Поэтому или по какой другой причине ступеньки, ведущи к ТЮЗу, никто и не думал чистить,

как и крыльцо ТЮЗа

На учреждения культуры сегодня, похоже, вобще решили не обращать внимания: дорожку мимо выставочного зала не чистили

РЖД тоже не позаботилось привести в порядок прилегающую к «конторе» территорию. А ведь мэрия просила, но в итоге – на дороге гололед

Не почистили подъезд и к оперному театру

Тротуар возле ТРК «Куба» не убирали – скользко:

Переходы у администрации области завалили грязной кашей с дороги

Зато подъезд к правительству буквально вылизали, но на пешеходных островках лед – начальники-то пешком не ходят

Сразу за правительственным кварталом улица Советская – тоже, похоже, не чистили

на тротуаре наледь

тщательно выскребают только пешеходную часть проспекта Ленина.

Но поворачиваем за угол на Цвиллинга, и пешеходная дорожка, ведущая к правительству области, снова вся во льду

Отдельная история – ступеньки: мокрые, склизкие, опасные

Спускать по ним коляску – убийство

Противоскользящего покрытия нет – ждут, когда еще кто-нибудь погибнет?

Ступеньки в сквере у фонтана покрыты льдом

На Кировке все, как обычно – снего убирают, но не вывозят, время 14:00

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 31.10.19

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