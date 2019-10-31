Большегрузам запретят передвигаться по Челябинску во время снегопадов

Во время снегопадов в Челябинск запретят заезжать большегрузам.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, ограничения вводятся для того, чтобы облегчить работу снегоуборочной техники.

Если количество осадков будет превышать 10 мм на городские дороги будет запрещено выезжать автомобилям грузоподъемностью более 10 тонн.

Челябинск, Павел Зварзин

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