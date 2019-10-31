В Челябинске снегоуборочная машина повредила трамвай

В Челябинске трамвай столкнулся со снегоуборочной техникой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем. Подробности ДТП пока не сообщаются, но, судя по фотографии, выложенной в группе «Челябинский транспорт» в соцсетях, произошло лобовое столкновение: у вагона разбито лобовое стекло, фары, а нижняя передняя часть вагона облеплена ледяной грязью.

Фото группы «Челябинский транспорт» (Vk)

Предположительно, повреждения нанесены щеткой автомобиля, сметающего с дороги расплавленную реагентами снежно-ледяную «кашу». Как о умудрился столкнуться с трамваем да еще в районе остановки пока не ясно.

Челябинск, Павел Зварзин

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