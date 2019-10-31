«На юг – в Челябинск!» Южноуральский менеджмент продолжает прирастать мурманскими кадрами

Южноуральский менеджмент продолжает прирастать мурманскими кадрами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вслед за бывшим вице-губернатором Мурманской области, отвечавшим за внутреннюю политику, Анатолием Векшиным, занявшим аналогичный пост в южноуральском правительстве, в Челябинск переезжают два заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области.

Предполагается, что Анна Булатова займется RP и GR в «одной крупной металлургической компании». Возможно, речь идет о РМК, строящей в 12 км от Челябинска Томинский ГОК, и у которой сложились крепкие связи с губернатором Алексеем Текслером еще во время его работы в министерстве энергетики РФ.

Какой пост займет Павел Титов, пока не сообщается.

По данным мурманских СМИ переезжает в Челябинск и генеральный директор аэропорта «Мурманск» Андрей Осипов: сегодня он работал последний день. ПО информации «Би-порта», Осипов может возглавить челябинский международный аэропорт имени Курчатова, который, как и мурманский принадлежит холдингу «Новапорт» Романа Троценко.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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