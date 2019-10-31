Результат неудовлетворителен: «Южуралмост» не справился с уборкой Челябинска

В отношении компании «Южуралмост», занимающейся уборкой челябинских дорог, возбуждено административное производство. ГИБДД намерена привлечь подрядчика к ответственности за некачественную уборку улиц.

Как уже сообщал «Новый День», 30 октября о грядущем снегопаде были предупреждены все заинтересованные службы и ведомства. Снегопад начался в 4 утра, техника «Южуралмоста» должна была выйти на улицы в течение часа, но не вышли.

«Каждый район убирался хаотично – не было понятной логистики, формировались колонны не к 5, а где-то к 7 – 8 часам, где-то – к 9 часам. Это привело к пробкам. Естественно, уборка затянулась», – заявила врио главы города Наталья Котова. По ее словам, даже если подрядчик вывел на улицу, как утверждает, 120 машин, результат уборки неудовлетворителен.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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