За обслуживание губернатора и его замов в Челябинске берут дороже, чем в Москве

Правительство Челябинской области заплатит не менее 680 тысяч рублей за обслуживание губернатора и его заместителей в VIP-залах аэропортов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт, рассчитанный до 31 декабря 2019 года, заключен с с ООО «Шереметьево ВИП» и АО «Челябинское авиапредприятие». Причем, обслуживание в столице обойдется дешевле, чем в Челябинске: 330 тысяч рублей против 350 тысяч.

VIP-залами могут пользоваться губернатор Алексей Текслер, его первые заместители Виктор Мамин и Ирина Гехт, вице-губернаторы и замгубернатора в ранге министра – Анатолий Векшин, Евгений Голицын, Вадим Евдокимов, Олег Климов, Егор Ковальчук, Станислав Мошаров, Сергей Сушков, Сергей Шаль, Сергей Бердников, а также сопровождающие их лица, указанные в заявке.

Разовое обслуживание убывающего VIP-пассажира в Челябинске оценивается в 7 тысяч рублей, в Шереметьево – 6 тысяч рублей.

За эти деньги южноуральские чиновники могут рассчитывать на мягкую кожаную мебель, кондиционер, туалет повышенной комфортности, курительную комнату, а также бесплатный доступ в интернет, прессу, в определенных случаях напитки и закуски.

Оплата обслуживания чиновников в VIP-залах выглядит довольно скромно на фоне расходов на билеты, отмечает 74.ru. Летают они, как правило, бизнес-классом, а билеты покупают накануне вылета. «40-50 тысяч рублей за билет в Москву – обычное дело, бывало, и по 100-150 тысяч приходилось покупать», – цитирует издание свои источники.

Напомним, весной 2015 года губернатор Борис Дубровский заявил, что пора прекращать летать в Москву бизнес-классом, но сам этой рекомендации не последовал, как и его подчиненные. И в декабре того же года разгорелся скандал, когда СМИ стало известно, что полеты вице-губернатора Руслана Гаттарова в столицу обходятся бюджету в 78 тысяч рублей в одну сторону.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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