В Челябинске ищут нового главного архитектора: администрация города объявила конкурс на включение в кадровый резерв для замещения этой должности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы принимаются с 5 по 27 ноября. Сам конкурс состоится 3 декабря. Принять участие может любой, кто достиг 18 лет, получил высшее профессиональное образование по специальности или направлению подготовки «Градостроительство», «Архитектура» и имеет стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее трех лет. Место жительства и предыдущей работы значения не имеет.

Сегодняшний главный архитектор Челябинска Николай Ющенко занимает этот пост с 2005 года. До этого по его проектам были построены «Гостинный двор», «теремок» рядом с дворцом детского творчества на Алом поле (Свердловский проспект -57), две очереди ТРК «Мегаполис», здания «Уралпромбанка» и Пенсионного фонда на улице Свободы, торговый комплекс «Алое поле» и так далее.

В июле текущего года ему исполнилось 60 лет, ив это же время заговорили о его скорой отставке.

В адрес Ющенко звучало много упреков, в том числе и в уничтожении исторического облика центра Челябинска. Поводом для последней волны недовольства стала реконструкция дома №1 на площади Революции: стены здания покрасили розовой краской.

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