Теперь официально: у Челябинского авиапредприятия появился новый гендиректор

Бывший генеральный директор аэропорта «Мурманск» Андрей Осипов возглавил АО «Челябинское авиапредприятие». Это назначение официально подтвердили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Как уже сообщал «Новый День», Юрий Коньков, руководивший челябинским авиапредприятием с 2014 года, 18 октября заявил об отставке по собственному желанию.

Почему он решил уволиться накануне открытия нового терминала, не сообщается.

Осипов возглавил мурманский аэропорт в октябре 2015 года, после того как владельцем аэропорта стал холдинг «Новапорт» (ему же принадлежит и челябинское авиапредприятие). 31 октября 2019 года полномочия Осипова на этом посту истекли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.11.19

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