Южноуральца, закурившего в аэропорту, привлекли к уголовной ответственности

Дело южноуральца, решившего покурить в аэропорту, направлено в суд.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 10 на 11 октября 43-летний житель Еткульского района зарегистрировался на рейс до Симферополя, прошел паспортный контроль и закурил прямо в зале ожидания.

Другие пассажиры сделали ему замечание, в ответ мужчина разразился нецензурной бранью. Сотрудники аэропорта вызвали представителей авиакомпании и полицию. Представитель авиакомпании составил акт о нарушении правил поведения, пассажира к полёту не допустили и отправили в дежурную часть полиции.

Пока там разбирались с курильщиком, самолет улетел. Это так расстроило еткульца, что в дежурной части он напал на сотрудника полиции.

«В ходе предварительного следствия проведен ряд осмотров в том числе, места происшествия, изъятых предметов, записей видеонаблюдения, допрошены сотрудники полиции, свидетели, обвиняемый, персонал аэропорта, пассажиры других рейсов, проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно которой установлено наличие телесных повреждений у потерпевшего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СК РФ.

Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Челябинск, Павел Зварзин

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