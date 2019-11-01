Суд отказался снять арест с имущества экс-замминистра экономики Челябинской области

Суд отказался снять арест с имущества бывшего заместителя министра экономики Челябинской области Антона Бахаева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемого, суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 11 сентября 2019 года., наложившего арест на автомобиль Бахаева, 8 земельных участков в поселке Врехний Атлян (Миасс), а также на расчетные счета, открытые в «Челябинвестбанке».

Напомним, чиновника задержали 19 июля прошлого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске. Поначалу речь шла об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей, но позднее цифра выросла до 40 миллионов рублей.

Экс-замминистра обвиняется в растрате в особо крупном размере и пособничестве в нем. Свою вину он отрицает.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.11.19

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