Виноват снег: челябинские транспортники рассказали подробности происшествия с трамваем

Челябинские транспортники рассказали подробности вчерашнего происшествия с трамваем.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел днем 31 октября. Фотографию поврежденного трамвая выложили в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте»: у вагона было разбито лобовое стекло, фары, а нижняя передняя часть вагона облеплена ледяной грязью.

«По информации от проверенного источника, снегоуборочная техника производила очистку дороги, и произошёл мощный выброс снега из-под щёток, струя из которого ударила по вагону, причинив ущерб последнему», – пояснили сегодня в группе «Челябинский транспорт».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.11.19

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